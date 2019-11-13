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Genç kızı baba ve kardeşi öldürdü iddiası

6 saat önce

Genç kızı baba ve kardeşi öldürdü iddiasıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. yapılan gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızı baba ve kardeşi öldürdü iddiası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. yapılan gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre evden kaçan Sultan K., babası tarafından şehirdışında bulunarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki getirildi. Konuşmak için aracını kenara çeken baba Okan K., kızını tüm uyarılara rağmen sakinleştiremeyince, yeniden evden kaçacak düşüncesiyle ruhsatsız silahı ile kızını vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Baba Okan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Kızı Sultan K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Okan K. ise polise teslim oldu. Olayın ardından polis merkezine götürülen baba Okan K. ve oğlu Oktay K. çelişkili ifadeler kullandı. Bunun üzerine soruşturma savcısı tarafından baba ve oğula ek gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından baba ve oğul yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı.

Genç kızı baba ve kardeşi öldürdü iddiası

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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