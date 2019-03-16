Son Dakika Haberleri: Genç Kızı Baygın Halde Buldu, Hemen 112 Çağırdı

Genç Kızı Baygın Halde Buldu, Hemen 112 Çağırdı

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde genç bir kızı baygın halde gören zabıta görevlisi, duyarsız kalmayarak yardımda bulundu.

Genç Kızı Baygın Halde Buldu, Hemen 112 Çağırdı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde genç bir kızı baygın halde gören zabıta görevlisi, duyarsız kalmayarak yardımda bulundu.

Mesai bitimi evine giden Malkara Belediyesinde görevli zabıta Metin Yıldırım, yol kenarındaki yeşillik alanda genç bir kızın baygın halde olduğunu gördü. Duyarsız kalmayan zabıta görevlisi Yıldırım, 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Genç kızın, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi sonrası iyileştiği öğrenildi.

Yaptığı davranışın herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Metin Yıldırım, "Mesaiden çıktım evime gidiyordum. Tesadüfen genç bayanı yol kenarındaki yeşillik alanda baygın vaziyette gördüm ve hemen 112'yi aradım, gerekli müdahale yapıldı. O an ki duruma seyirci kalmayıp insanlık görevimizi yaptık. Malkara Belediyesi zabıtası olarak vatandaşımızın 7/24 hizmetindeyiz" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

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