Genç kızı bıçakla öldürmek isteyen sanığın "takıntılı" davranışları gerekçeli kararda - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, karşılıksız duygular beslediği genç kızı bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen sanığın, başkasına ait telefonu genç kızın adıyla kaydedip kendi kendine mesaj attığı, bu mesajları gösterdiği kişilere genç kızın kendisini sevdiği yönünde söylentiler yaydığı ortaya çıktı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 yıl önce aynı markette çalıştığı ve olay tarihinde 18 yaşında olan C.T'ye taciz mesajları attığı için işten çıkarılmasının ardından markete gelerek C.T'yi bıçakla yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkum edilen sanık M.Y. hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda genel adli muayene raporları, kamera kayıtları, olay yeri inceleme raporları, uzman ve adli tıp raporları, C.T'nin beyanları, tanık anlatımları ve M.Y'nin savunmalarına yer verildi.

Sanık M.Y. genç kıza taciz içerikli mesajı atınca işten çıkarıldı

Sanık M.Y. ile mağdur C.T'nin yaklaşık 1 ay aynı iş yerinde çalıştıkları anlatılan gerekçeli kararda, "Sanık M.Y'nin C.T'ye karşı karşılıksız ve platonik duygular beslediği, bir süre sonra bu durumu saplantı haline getirdiği, C.T'ye ait olmayan telefon numarasını kendi telefonuna C.T'nin numarası gibi kaydedip kendi kendine mesajlar gönderdiği ve markette çalışan diğer personele de bu mesajları gösterip C.T'nin kendisini sevdiği yönünde söylenti yaydığı anlaşılmıştır. Bu söylentilerin markette duyulması ve sanığın genç kıza taciz mahiyetinde mesajlar atmaya başlaması üzerine durumun market müdürüne anlatılarak kendisinin uyarıldığı ve kısa bir süre sonra C.T'ye 'Ya benim olursun ya toprağın' şeklinde mesaj göndermesi üzerine işten çıkarıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Suç tarihi 13 Ekim 2018'de M.Y'nin, C.T'nin çalıştığı markete gittiği, genç kızı bıçakla göğsünden ve karnından birden fazla kez yaraladığı belirtilen gerekçeli kararda, "Bu eylemi yaparken sanığın, 'Öleceksin, bu sefer ölmediysen bir dahaki sefer öleceksin, benden kurtuluşun yok' gibi sözler sarf ettiği, bu arada tanık Y.D'nin reyona gelerek M.Y'nin elinden bıçağı aldığı ve C.T'yi kurtardığı anlaşılmıştır." bilgisi aktarıldı.

M.Y'nin olay öncesi C.T'ye gönderdiği mesaj ile olay günü C.T'ye yönelik "Öleceksin" şeklindeki sözlerinin yanı sıra öldürmeye elverişli bıçakla genç kızı hayati bölgelerini hedef alacak şekilde birden fazla darbeyle yaraladığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığa "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dava açıldığına vurgu yapıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın cezasında takdir indirimi yapmadı

Sanığın mağduru öldürme kastıyla hareket ettiği konusunda bir tereddüt bulunmadığı ancak eyleminin "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçu kapsamında olmadığı kanaatine varıldığı belirtilen gerekçeli kararda, C.T'ye karşı eyleminden dolayı önce "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 12 yıl hapse indirildiği aktarılarak, sanığa, kişiliği ve sosyal ilişkileri dikkate alındığında mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından takdir indirimi yapılmadığı kaydedildi.