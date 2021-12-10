Üye Girişi
Genç kızı bıçakla öldürmek isteyen sanığın "takıntılı" davranışları gerekçeli kararda - Son Dakika

Genç kızı bıçakla öldürmek isteyen sanığın "takıntılı" davranışları gerekçeli kararda

10.12.2021 13:36
Genç kızı bıçakla öldürmek isteyen sanığın "takıntılı" davranışları gerekçeli kararda

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, karşılıksız duygular beslediği genç kızı bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen sanığın, başkasına ait telefonu genç kızın adıyla kaydedip kendi kendine mesaj attığı, bu mesajları gösterdiği kişilere genç kızın kendisini sevdiği...

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, karşılıksız duygular beslediği genç kızı bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen sanığın, başkasına ait telefonu genç kızın adıyla kaydedip kendi kendine mesaj attığı, bu mesajları gösterdiği kişilere genç kızın kendisini sevdiği yönünde söylentiler yaydığı ortaya çıktı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 yıl önce aynı markette çalıştığı ve olay tarihinde 18 yaşında olan C.T'ye taciz mesajları attığı için işten çıkarılmasının ardından markete gelerek C.T'yi bıçakla yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkum edilen sanık M.Y. hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda genel adli muayene raporları, kamera kayıtları, olay yeri inceleme raporları, uzman ve adli tıp raporları, C.T'nin beyanları, tanık anlatımları ve M.Y'nin savunmalarına yer verildi.

Sanık M.Y. genç kıza taciz içerikli mesajı atınca işten çıkarıldı

Sanık M.Y. ile mağdur C.T'nin yaklaşık 1 ay aynı iş yerinde çalıştıkları anlatılan gerekçeli kararda, "Sanık M.Y'nin C.T'ye karşı karşılıksız ve platonik duygular beslediği, bir süre sonra bu durumu saplantı haline getirdiği, C.T'ye ait olmayan telefon numarasını kendi telefonuna C.T'nin numarası gibi kaydedip kendi kendine mesajlar gönderdiği ve markette çalışan diğer personele de bu mesajları gösterip C.T'nin kendisini sevdiği yönünde söylenti yaydığı anlaşılmıştır. Bu söylentilerin markette duyulması ve sanığın genç kıza taciz mahiyetinde mesajlar atmaya başlaması üzerine durumun market müdürüne anlatılarak kendisinin uyarıldığı ve kısa bir süre sonra C.T'ye 'Ya benim olursun ya toprağın' şeklinde mesaj göndermesi üzerine işten çıkarıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Suç tarihi 13 Ekim 2018'de M.Y'nin, C.T'nin çalıştığı markete gittiği, genç kızı bıçakla göğsünden ve karnından birden fazla kez yaraladığı belirtilen gerekçeli kararda, "Bu eylemi yaparken sanığın, 'Öleceksin, bu sefer ölmediysen bir dahaki sefer öleceksin, benden kurtuluşun yok' gibi sözler sarf ettiği, bu arada tanık Y.D'nin reyona gelerek M.Y'nin elinden bıçağı aldığı ve C.T'yi kurtardığı anlaşılmıştır." bilgisi aktarıldı.

M.Y'nin olay öncesi C.T'ye gönderdiği mesaj ile olay günü C.T'ye yönelik "Öleceksin" şeklindeki sözlerinin yanı sıra öldürmeye elverişli bıçakla genç kızı hayati bölgelerini hedef alacak şekilde birden fazla darbeyle yaraladığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığa "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dava açıldığına vurgu yapıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın cezasında takdir indirimi yapmadı

Sanığın mağduru öldürme kastıyla hareket ettiği konusunda bir tereddüt bulunmadığı ancak eyleminin "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçu kapsamında olmadığı kanaatine varıldığı belirtilen gerekçeli kararda, C.T'ye karşı eyleminden dolayı önce "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 12 yıl hapse indirildiği aktarılarak, sanığa, kişiliği ve sosyal ilişkileri dikkate alındığında mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından takdir indirimi yapılmadığı kaydedildi.

Erzurum, Aziziye, Mahkum, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç kızı bıçakla öldürmek isteyen sanığın 'takıntılı' davranışları gerekçeli kararda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır 13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır
Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor? 13:38 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor? Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Son Dakika Haberleri
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda         
13:55
Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu         
13:44
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
11:21
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:00:15. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kızı bıçakla öldürmek isteyen sanığın "takıntılı" davranışları gerekçeli kararda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement