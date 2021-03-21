Genç kızı darp eden avukat: "Alkolü döktüm diye şişe fırlatıp tokat attı" - Son Dakika

Genç kızı darp eden avukat: "Alkolü döktüm diye şişe fırlatıp tokat attı"

21.03.2021 16:08
Genç kızı darp eden avukat:

Karabük'te 21 yaşındaki B.Ü'yü darp ettiği iddia edilen avukat Sinan A. (46) birlikte alkol aldığı genç kızın kendisine soda şişesi fırlatarak tokat attığını belirtti.

Karabük'te 21 yaşındaki B.Ü'yü darp ettiği iddia edilen avukat Sinan A. (46) birlikte alkol aldığı genç kızın kendisine soda şişesi fırlatarak tokat attığını belirtti.

Karabük'te arkadaşı B.Ü'yü yumruklayarak darp ettiği ifade edilen avukat Sinan A. iddialara cevap verdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine telefonla ulaşan avukat, ortak arkadaşlarının evinde genç kızla birlikte alkol aldıklarının doğru olduğunu söyledi.

B.Ü'nün alkolü fazla kaçırdıktan sonra ikinci bir karaktere büründüğünü ifade eden Sinan A. genç kızın davranışlarında değişiklik meydana geldiğini belirtti.

"Soda şişesini fırlattı ve tokat attı"

Olayın B.Ü'nün anlattığı gibi olmadığını açıklayan avukat Sinan A. şunları aktardı: "Onun içkisine elim değdi ve yere döküldü. 'Benim içkimi niye döktün" diye tepki gösterdi. Ben de yanlışlıkla döküldüğünü ve yeni bir bardak doldurabileceğini söyledim. Masanın üzerine soda şişesi vardı, bana fırlattı. 'Sen ne yapıyorsun' dedim. Bana tokat attı."

"Birbirimize girdik"

Genç kızın sorunlu bir tip olduğunu söyleyen Sinan A. "Sonra birden birbirimize girdik. Uzaklaştırmak için ona vurdum o da bana vurdu. Sonra arkadaşım ayırdı. Onu diğer odaya götürdü sakinleşsin diye" dedi.

B.Ü'nün elinde ve kolundaki kesiklerin anlattığı gibi olmadığını kaydeden avukat, arkadaşının götürdüğü odadaki cama içeriden yumruk atınca elinde ve kolunda kesikler oluştuğunu anlattı.

"Elimi savurdum gözüne geldi"

Genç kızın bir davası olduğunu ona yardımcı olduğunu dile getiren Sinan A. "Kendisini yakın en iyi tanıyorum. Psikolojik sorunları var aileden ve kendi şahsında. Yapılan olayların tamamı onu sakinleştirmeye yönelikti. Bir sefer bana tokat atarken elimi savurdum gözüne geldi. Alkol almaya götürdüğüm arkadaşımı niye döveyim. Elindeki kesikler dediği gibi olsa benim elimde de olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sinan A., B.Ü ile uzun zamandır arkadaş olarak birlikte takıldıklarını belirterek, "Uzaklaştırma kararını niye aldı onu anlamıyorum. Biz birlikte yaşamıyoruz çünkü. O akşam ki amacım şiddet uygulamak değil. Sırf içkiyi döktüm diye yaptı bunu. Uzun zamandır takıldığım bir arkadaş. Onunla aramda husumet olsa görüşmem" ifadelerini kullandı.

"Bana babam tokat atmamış"

20 yıllık avukat olduğunu ve 46 yaşında olduğunu ve genç kızın kendisine attığı tokat için sinirlendiğini aktaran Sinan A. şu ifadelere yer verdi: "Dünkü çocuksun. Bana nasıl tokat atarsın sen. Bana babam tokat atmamış. Bendeki psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Senin alkolünü, sigaranı ben alıyorum. İstediğin yere götürüp gezdiriyorum. Yiyoruz içiyoruz. Sonra bana alkol döktüm diye sen bana şişe fırlat tokat at." - KARABÜK

Genç kızı darp eden avukat: Alkolü döktüm diye şişe fırlatıp tokat attı

İhlas Haber Ajansı, Karabük, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızı darp eden avukat: 'Alkolü döktüm diye şişe fırlatıp tokat attı' - Son Dakika


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