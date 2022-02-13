Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir pazar yerini mesken tutan hırsız, alışveriş yapan anne kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunduktan sonra genç kızın çantasını çalarak kaçmaya başladı. Durumun farkına varan zabıta ekipleri şahsı kovalamaca sonucunda yakalarken, öfkeli anne hırsıza parke taşı, yumruk ve tokatla saldırdı.

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, pazara alışveriş yapmak için gelen anne kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Ardından genç kızın çantasını alarak kaçmaya çalışan hırsız, zabıta ekipleri tarafından fark edilince aralarında kovalamaca yaşandı. Yakalanan şahıs, öfkeli annenin saldırısı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yumruk ve tokat darbelerinin hedefi olan şahıs, pişkin pişkin gülünce ise anne öfkeden çılgına dönerek küfürler savurmaya başladı. Yerden aldığı parke taşıyla hırsıza saldırmak isteyen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.

Yakalanan hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL