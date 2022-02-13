Üye Girişi
Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika

Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı

13.02.2022 10:32

Esenyurt'ta bir pazar yerini mesken tutan hırsız, alışveriş yapan anne kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunduktan sonra genç kızın çantasını çalarak kaçmaya başladı.

Esenyurt'ta bir pazar yerini mesken tutan hırsız, alışveriş yapan anne kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunduktan sonra genç kızın çantasını çalarak kaçmaya başladı. Durumun farkına varan zabıta ekipleri şahsı kovalamaca sonucunda yakalarken, öfkeli anne hırsıza parke taşı, yumruk ve tokatla saldırdı.

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, pazara alışveriş yapmak için gelen anne kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Ardından genç kızın çantasını alarak kaçmaya çalışan hırsız, zabıta ekipleri tarafından fark edilince aralarında kovalamaca yaşandı. Yakalanan şahıs, öfkeli annenin saldırısı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yumruk ve tokat darbelerinin hedefi olan şahıs, pişkin pişkin gülünce ise anne öfkeden çılgına dönerek küfürler savurmaya başladı. Yerden aldığı parke taşıyla hırsıza saldırmak isteyen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.

Yakalanan hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı
Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı
Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Caddesi, alışveriş, Esenyurt, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:42:03. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kızı darp edip çantasını çalan hırsız, annenin parke taşlı saldırısıyla karşılaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement