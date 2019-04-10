Genç Kızı Gasp Eden Şüpheliler Tutuklandı

Diyarbakır
'ın Çermik
ilçesinde, bir kızı bıçakla tehdit edip cep telefonunu gasp etmeye çalışan iki kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden evine dönen M.T. isimli genç kız, Tepe Mahallesi Çermik Anadolu Lisesi
arkasındaki sokakta şüpheli Ş.K. tarafından yolu kesilerek bıçakla tehdit edilip telefonunu gasp etmek istedi. Genç
kızın çığlıklarıyla olay yerine gelen bir vatandaşın müdahalesiyle Ş.K. ve yanında bulunan H.K. bölgeden kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde şahıslar tespit edilerek yakalandı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından ifadeleri alınan Ş.K. ve H.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR