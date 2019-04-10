Son Dakika Haberleri: Genç Kızı Gasp Eden Şüpheliler Tutuklandı

Genç Kızı Gasp Eden Şüpheliler Tutuklandı

27 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bir kızı bıçakla tehdit edip cep telefonunu gasp etmeye çalışan iki kişi yakalandı.

Genç Kızı Gasp Eden Şüpheliler Tutuklandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bir kızı bıçakla tehdit edip cep telefonunu gasp etmeye çalışan iki kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden evine dönen M.T. isimli genç kız, Tepe Mahallesi Çermik Anadolu Lisesi arkasındaki sokakta şüpheli Ş.K. tarafından yolu kesilerek bıçakla tehdit edilip telefonunu gasp etmek istedi. Genç kızın çığlıklarıyla olay yerine gelen bir vatandaşın müdahalesiyle Ş.K. ve yanında bulunan H.K. bölgeden kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde şahıslar tespit edilerek yakalandı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan Ş.K. ve H.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:51 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Çermik, Genç, 3. Sayfa
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