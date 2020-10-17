Son dakika haberleri: Genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi
17.10.2020 15:03
Son dakika 3. sayfa haberi... Genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi Siirt'te 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.
Genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi
SİİRT - Siirt'te 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Yeni Mahallede meydana geldi. N.Y adlı genç kız 8 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, genç kızla bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. Genç kıza ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından evinde yapıldı.
Daha sonra genç kız, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere araca bindirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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