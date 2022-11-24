Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı - Son Dakika
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Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı

24.11.2022 13:28

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde evine gittiği sırada sokakta genç bir kızın tacize uğradığını gören 17 yaşındaki Y.E., havaya ateş açtıktan sonra iş yerine götürdüğü tacizciyi dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti.

Küçükçekmece'de 22 Kasım'da yaşanan olayda, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gördü. Genç kızın çığlıkları üzerine Y.E. babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açtı. Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı.

İŞ YERİNDE DARBEDİP KAMERAYA ÇEKTİ

Y.E., silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayarak iş yerine götürdü. Adı öğrenilemeyen genç kız oradan ayrılırken, Y.E. genç tacizciyi dövdüğü anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Kaynak: DHA
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Küçükçekmece, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı - Son Dakika
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