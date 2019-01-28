Son Dakika Haberleri: Genç Kızı Ölüme Götüren Düşme Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Genç Kızı Ölüme Götüren Düşme Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

26 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Genç Kızı Ölüme Götüren Düşme Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi. Talihsiz kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 15 Ocak Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçe K. (25) isimli bir kadın, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe K., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız, Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yaklaşık 10 gün tedavi gören Gökçe K., yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti.

Düşme anı güvenlik kamerasında

Hayatını kaybeden Gökçe K.'nın düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde talihsiz genç kızın evinin balkonundan sert zemine düştüğü ve ardından çevredekilerin durumu fark ederek kıza yardım etme çabaları görülüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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