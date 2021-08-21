Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kutludüğün mahallesinde çekildiği öne sürülen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde genç bir kızın, bir kadın tarafından dövüldüğü anlar yer alıyor.
Gecenin karanlığında çekilen görüntülerin devamında o anları kayda alan kişi, dayak yiyen genç kızı tehdit ederek soyunmasını istiyor. Bu isteği "Ama abi namusum" diyerek reddeden genç kız, görüntüyü çeken kişinin "Seni bu sefer ben elime alırım" demesinden sonra soyunmaya başlıyor.
Kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına video sonrası birçok kişi emniyet ekiplerini göreve çağırdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada - Son Dakika