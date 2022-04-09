GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA

09.04.2022 12:41

BURSA'da, kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbetme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbetme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.

GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA

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Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler; o anlar kamerada Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler; o anlar kamerada Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' dedi Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' dedi Lastiği patlayan kamyon devrildi Lastiği patlayan kamyon devrildi

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GENÇ KIZI PARKTA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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