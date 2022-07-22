Çılgına çevirecek skandal sözler! Sakarya'da genç kızı taciz edip tekel bayisinde öldüresiye döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Çılgına çevirecek skandal sözler! Sakarya'da genç kızı taciz edip tekel bayisinde öldüresiye döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı

22.07.2022 13:42

Karasu ilçesinde taciz ettiği kızın şikayetçi olduğunu öğrendikten sonra sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven zanlı Talip Altındal'ın, düzenli bir işinin olmadığı ve kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası şüphelinin işsiz olduğu da tespit edildi. İlk ifadesinde genç kızın kendisine vurduğunu iddia eden zanlı, ne yaptığını bilmeden kıza saldırdığını söyledi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için Sakarya'ya gelen Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı. Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

GENÇ KIZI SIĞINDIĞI BÜFEDE DEFALARCA YUMRUKLADI

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö.'yü ezmeye çalıştı. Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı. Büfeye giren Talip Altındal, Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Talip Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

SİLAHIYLA VATANDAŞLARA TEHDİTLER SAVURDU

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip Altındal eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunanları tehdit etti. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Talip Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Talip Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım

GENÇ KIZI SUÇLADI

Kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu tespit edilen Talip Altındal, ilk ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö.'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Genç kızı öldüresiye döven şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ne yaptığımı bilmeden saldırdım
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Kaynak: DHA

İstanbul, Tekel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çılgına çevirecek skandal sözler! Sakarya'da genç kızı taciz edip tekel bayisinde öldüresiye döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çılgına çevirecek skandal sözler! Sakarya'da genç kızı taciz edip tekel bayisinde öldüresiye döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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