Son Dakika Haberleri: Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (2)
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Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (2)

8 dakika önce

TUTUKLANDIRize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alınan Besim Güngör (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alınan
Besim Güngör (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.


Başsavcı, Sabah, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
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