Genç Kızılay'a plaket - Son Dakika

Genç Kızılay'a plaket
29.04.2021 14:44
Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Akın ve Başhemşire Nurdan Altunaydan, Genç Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanı Yaşar Yılmaz'ı ziyaret ederek, bir plaket takdim ettiler.
Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Akın ve Başhemşire Nurdan Altunaydan, Genç Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanı Yaşar Yılmaz'ı ziyaret ederek, bir plaket takdim ettiler.
Türk Kızılay ve Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliğini ziyaret eden Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Akın ve Başhemşire Nurdan Altunay, Genç Kızılay'ın Kızılcahamam'da yapmış olduğu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Şube Başkanı Yaşar Yılmaz'a plaket takdim ettiler. Yılmaz, Başhekim Akın ve Başhemşire Altunay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay ve Genç Kızılay olarak Devlet Hastanesi için yapılması gereken ne varsa her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - ANKARA
Son Dakika İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu