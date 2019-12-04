Son Dakika Haberleri: Genç Kızılay'a uluslararası birincilik ödülü
Son Dakika Güncel Genç Kızılay'a uluslararası birincilik ödülü - Son Dakika

Genç Kızılay'a uluslararası birincilik ödülü

6 saat önce

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), sığınmacı gençlere verilen gönüllü destekten dolayı Genç Kızılay'a birincilik ödülü verdi.

Genç Kızılay'a uluslararası birincilik ödülü, System.String[]

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), sığınmacı gençlere verilen gönüllü destekten dolayı Genç Kızılay'a birincilik ödülü verdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan IFRC Genel Kurulu'nda düzenlenen ödül töreninde, Genç Kızılay, "Youth on the Move 2019" ödülleri kapsamında "Göç Yolunda İnsanlığı Koruma" kategorisinde "gönüllülük/liderlik programı" ile birinciliğe layık görüldü.

Ödülü, Genç Kızılay adına Akif Emre Aktaş, IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca'dan aldı.

Törende hazır bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mülteci gençlere verdikleri gönüllü desteklerden dolayı Genç Kızılay'a Cenevre'de çok prestijli bir ödül verildi." ifadesini kullandı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, gönüllülük/liderlik programı, 14-18 yaş aralığındaki Suriyeliler, Türkiye'nin korumasında bulunan diğer yabancı uyruklular ile ev sahibi toplumdaki gençlerin, "çocuk ve genç dostu alanlarda" ve kendi topluluklarında aktif rol almaları, kapasitelerini artırmaları ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için fırsatlar sağlanmasını amaçlıyor.

Yaklaşık iki ay süren eğitimin ardından 3 aylık staj dönemini tamamlayan gönüllüler, sertifika alarak, bağlı bulundukları "çocuk ve genç dostu alan"da yürütülen faaliyetlere destek sağlıyor.

Gönüllüler için eğitimlerin ve katılım fırsatlarının yanı sıra motivasyon ve rehberlik çalışmaları da düzenleniyor.

İsviçre, Cenevre, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş: Falcı, büyücü değiliz ama EURO 2020'de iyi şeyler yapacağız
TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Kızılay'a uluslararası birincilik ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]