Genç Kızılay'dan

Genç Kızılay tarafından projelendirilen, Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından organize edilen "Genç Kızılay Ideathon19" yarışması, Karabük'te başladı.

Safranbolu ilçesindeki bir otelde, yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilen projelerin yer alacağı "fikir maratonu"nda, 75 katılımcı yarışacak. Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla katılımcılar, istenen proje konularına uygun olarak takımlar halinde çalışacaklar.

Yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilecek projeler arasından dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay gençlik hareketlerinin 147 üniversitede faaliyet gösterdiğini belirterek, "Burada gençlerin fikirlerini ortaya çıkarabilmeleri için bir proje yapıldı. Türkiye genelinde 200'ün üzerinde öğrenci arasında test yapıldı. Bunların arasından standartlara uyan 75 kişiyi Karabük'e çağırdık ve proje başladı." dedi.

Can, 24 saat boyunca gençlerin beşer kişilik gruplar halinde projeler yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üniversitedeki öğretim görevlilerimiz başta olmak üzere Kızılayın konuyla ilgili genel müdür yardımcılarının da içinde bulunduğu bir komisyon var. Bu komisyon aracılığıyla gençlerin projeleri derecelendirilecek. İlk defa Türk Kızılay, ödüllü bir projeye imza atıyor. Birinci gelen projeye 5, ikinci projeye 4 ve üçüncü olan projeye 3 bin lira ödül vereceğiz."

Kızılay'ın bir yardım kuruluşu olduğunu dile getiren Can, "Kızılay olarak hep zor günlerde değil iyi zamanlarda da bu tür projelerle farkındalığı ortaya çıkararak, geleceğin teminatı olan gençlerin projelerini hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.