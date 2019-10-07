Genç Kızılay tarafından projelendirilen, Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından organize edilen "Genç Kızılay Ideathon19" yarışması, ödül töreni ile sona erdi.

Safranbolu ilçesindeki bir otelde, yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilen projelerin yer aldığı etkinlikte 75 katılımcı yarıştı.

Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla katılımcılar, istenen proje konularına uygun olarak takımlar halinde çalıştı.

Yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilen projeler arasından dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 151 yıllık kurumun geleceğinin inşası sürecinde çok önemli bir katkıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay Karabük Şubesi'nin yeni fikri olan gençlerin bir araya getirilmesi için davete çıktığını belirten Yorulmaz, "Bu davete çok kısa bir sürede 200'den fazla öğrenci müracaat etti. 200 proje içinden 75 proje belirlendi. Burada beşerli 15 grup oluşturuldu." dedi.

Yorulmaz, yarışmaya katılan öğrencilerin hepsinin Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen gençlerin hepsi ülkemizi ve Kızılayımızı çok daha iyi yerlerde görmek isteyen idealist gençlerdir. Gençler burada 24 saati uyumadan geçirdiler. Bize 15 proje sundular. Bu projelerden 3 tanesine ödül verdik. Birinci projeye 5, ikinci projeye 4, üçüncü projeye ise 3 bin lira ödül verdik. Burada kıymetli olan şey ödüller değil. Gençlerin gözlerinde gördüğümüz ülkenin geleceğine dair ışıltıdır."

Yarışmada, Aslıhan Gürler, İlker Önalan, Abdullah Özdurmaz, Furkan Güney ve Enes Erdil'in hazırladığı "Sürdürülebilir İnsan Kaynağının Karar Destek Sistemi ile Yönetimi" projesi birinci oldu.

Senanur Ayaz, Müfide Kadıoğlu, Tuğçe Ankun, Merve Kütük ve Furkan Alagöz'ün hazırladığı "Sanal Gerçeklik Standı" projesi ikinciliği elde etti.

Cemre Kelleci, Fatih Bakır, Hatice Karaoğlan, Hatice Sena İpek ve Sinem Şanlı'nın hazırladığı "Kızılay'la Gönül Bağı" projesi ise üçüncü seçildi.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.