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Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım" Projesi Kapsamında Öğrencilere Eğitim Verdi - Son Dakika

Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım" Projesi Kapsamında Öğrencilere Eğitim Verdi

03.06.2021 09:40
Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım

Hem deprem hem de pandemi nedeniyle zor günler geçiren Elazığ'da, Türk Kızılay'ın gençleri, Liseye Geçiş Sınavı için 20 öğrenciye 1 yıl boyunca özel eğitim vererek hazırlanmalarını sağladı.

Hem deprem hem de pandemi nedeniyle zor günler geçiren Elazığ'da, Türk Kızılay'ın gençleri, Liseye Geçiş Sınavı için 20 öğrenciye 1 yıl boyunca özel eğitim vererek hazırlanmalarını sağladı.

Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım' mottosuyla proje başlattı. Türk Kızılayı bünyesinde gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan ve kurs merkezine alınan 20 öğrenci, farklı branşlardan 16 gönüllü öğretmenden yıl boyunca ücretsiz eğitim aldı. Özellikle 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6. 8'lik deprem ve akabinde koronavirüs salgınının baş gösterdiği son bir yılda eğitimlerinden ara ara uzak kalan öğrencilerin başta merkeze ulaşımları olmak üzere defter, kitap, kalem, çanta, sınav hazırlık kitapları gibi tüm lojistik destekler de sağlandı. Şuan öğretmenleri gözetiminde sıkı bir kamp sürecinde olan ve son bir haftadır her gün deneme çözen öğrenciler, aldıkları destek eğitiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek pazar günü yapılacak Liseye Giriş Sınavı (LGS) için hazır olduklarını aktardı.

"Öğrencilere 1 yıl eğitim verildi"

Deneme sınavı öncesi öğrencilerle bir araya gelerek girecekleri Liseye Giriş Sınavı için başarı dileyen Genç Kızılay Elazığ Şubesi İl Başkan Yardımcısı Fatih Bakır, "24 Ocak 2020'de yaşanan depremden sonra şehrimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve ciddi maddi sıkıntılar oldu. Hemen akabin de yaşadığımızı pandemi süreciyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve gerçekten çok zor durumda kaldığımızı gördük. Hem deprem hem koronavirüs salgınıyla mücadele halindeyiz. Yani herkes pandemiye sıfırdan yakalanırken, belki de biz eksi bir halimizle yakalandık. Yine bu süreçte maddi olanaklarının elverişsiz olması sebebiyle, üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan kardeşlerimizin olduğunu gördük. Bizler de Genç Kızılay Elazığ olarak bu kardeşlerimizin elinden tutup bunları sınavlara hazırlama niyetindeydik ve böyle bir proje geliştirdik. Eylül ayında hayata geçirdiğimiz 'Genç Kızılay Kurs Merkezi' ile 6 Haziran itibariyle sınava girip sonlandıracak bir program başlattık. Öğrencilerimizi kurs merkezimizde bir yıl boyunca okuttuk. İnşallah bu hafta girecekleri sınavla da bu projeyi taçlandıracağız" dedi.

"Derslerimiz iyi kamp sürecindeyiz"

Kurs merkezinden aldıkları eğitimin önemine değinen öğrencilerden Yezda Güneş (14), "Depremden dolayı okulumuza gidemedik. Zaten sonrasında pandemi nedeniyle okullarımız sürekli açılıp kapanıyor. O yüzden derslerden bir şey anlamıyoruz. Sonra buranın bir sınavı oldu ve buraya geldik. Burada derslerimize devam ediyoruz. Derslerimiz iyi ve hocalarımızı çok seviyoruz. Şuan bir kamp sürecindeyiz ve sınav başlayana kadar burada etütlere giriyoruz. Bu son haftada ise sürekli deneme çözüyoruz. Bizim için çok iyi oluyor. Sınava gireceğiz ve yeni bir ortama, hayata başlayacağız" şeklinde konuştu. Akçakiraz Yüzbaşı Ortaokulu öğrencilerinden Nisa Nur ise, "Depremden sonra ve devamında pandemiden de dolayı okula gidemedik. O yüzden derslerden bir şey anlayamıyorduk. Sonrasında Kızılay'ın sınavına girdik ve ilk 20'yi aldılar. Derslerden alamadığımız verimi burada aldık, bu bizim için çok güzel oldu. Pazar günü sınava gireceğiz ve hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah, sınav güzel geçer" diye konuştu. Verimli bir dönem geçirdiklerini aktaran diğer öğrenciler de artık son düzlüğe girdiklerini ve daha başarılı olduklarını aktardı. Haber Merkezi

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Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım Projesi Kapsamında Öğrencilere Eğitim Verdi

Kızılay, Elazığ, Deprem, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım' Projesi Kapsamında Öğrencilere Eğitim Verdi - Son Dakika


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