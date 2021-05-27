Genç Kızılay Gönüllüleri Çocuklara Kutu Süt Dağıttı - Son Dakika

Gönüllüler Alsancak Kordon'da 21 Mayıs Dünya Süt Günü için çocuklara kutu süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Etkinlik Sorumlusu Fatma Kılınç: "Süt, her besin gibi çok kıymetli. Çocukların da çok sevdiği ve çocukluk yaşlarından itibaren tüketilmesi gereken bir içecek, sponsorumuz Pınar Süt'ün desteği ile Genç Kızılay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Topluluğu olarak Dünya Süt Günü'nde süt dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız sütün faydalarını ve önemini çocuklara aşılamaktı. Umarım bunu gerçekleştirebilmişizdir." dedi.