Kütahyalı gençler 115 kilometre pedal çevirerek Ertuğrul Gazi'yi Anma etkinliklerine katılacak - Son Dakika

Kütahyalı gençler, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere bisikletleriyle yola çıktı.

Genç Kızılay Tavşanlı gönüllüsü 9 bisikletli, "Gençler Ecdadın İzinde Pedallıyor" isimli proje kapsamında, Domaniç ilçesi Çarşamba köyündeki Hayme Ana Türbesi'ne ziyarette bulunarak dua etti.

Gönüllülerden Kadir Kiraz, burada yaptığı açıklamada, gençler olarak şanlı tarihe sahip çıktıklarını, ecdadın izinde pedal çevireceklerini söyledi.

"Hayme Ana ile oğlu Ertuğrul Gazi arasındaki mesafede" pedal çevirecekleri için heyecanlı olduklarını dile getiren Kiraz, "Ecdadımızın göç yolunu takip ederek o günkü ruhu günümüze yansıtmaya çalışacağız. Projemiz 115 kilometreden oluşuyor. İlk 80 kilometrede bir gece konaklayacağız. Bu göç yolunu demir atlarla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ekip, daha sonra Söğüt'e hareket etti.