Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı - Son Dakika

Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı

6 saat önce

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genç Kızılay Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genç Kızılay Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı.

Genç Kızılay Samsun Başkanı Halit Karataş ve beraberindeki gönüllüler, Alaçam ilçesi Aşağı Soğukçam Mahallesi'ne giderek burada tarlada çalışan kadınların gününü kutladı.

Gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde "bugün pırasa toplaması bizden dinlenmesi onlardan" sloganıyla kadınları dinlendirerek pırasa topladı.

Karataş, burada yaptığı açıklamada, "Bir kadının üstünden yükünü hafifletmek onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Genç Kızılay gönüllüleri her daim başımızın üstünde yeri olan değerli kadınlarımızın yükünü hafifletmek için burada olacaktır." ifadesini kullandı.

Kadınlar ise duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı

Kızılay, Samsun, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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