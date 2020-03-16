Genç Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve kronik hastaların market alışverişini yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve kronik hastaların market alışverişini yapıyor - Son Dakika

Genç Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve kronik hastaların market alışverişini yapıyor

6 saat önce

Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişlerini yapıyor.

Genç Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve kronik hastaların market alışverişini yapıyor, System.String[]

Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişlerini yapıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, dünya koronavirüs ile mücadele ederken Türkiye'de de virüsün yayılmaması için alınan önlemler neticesinde risk grubunda olan ve evden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına Kızılay gönüllüleri yetişti.

Türkiye geneline yayılmış şubeleriyle sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Kızılay, koronavirüs konusunda da bir yandan bilgilendirme yaparken bir yandan da farklı bir çalışmaya daha imza atarak yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market ihtiyaçlarını gideriyor.

Kızılay şubeleri kendi sorumluluk alanları içerisindeki muhtarlarla koordineli olarak yaptığı çalışmada öğrendikleri, evden çıkması riskli olan vatandaşları arayarak varsa ihtiyaçlarını öğreniyor.

Böylece Genç Kızılay gönüllüleri, kadın kolları veya şube çalışanları market alışverişi için yardım talep eden vatandaşın alışverişini yaparak evine götürüyor ve hijyen kuralları çerçevesinde kendisine teslim ediyor.

Gönüllüler, koronavirüse karşı korunmak için yapılması gereken hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.

"Yaşlı ya da kronik hastalığı olan komşularımıza, yardım edelim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yardımlaşmanın her dönemde iyi hissettireceğini ifade ederek, yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

Kınık, şunları kaydetti:

"Yaşlı ya da kronik hastalığı olan komşularımıza çarşı pazar ihtiyaçlarını sorup siparişlerini alarak alışverişlerinde yardım edebilirsiniz. Bu hem bağışıklığı düşük olan bu insanların riskini azaltır hem de sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Yardımlaşalım. Ayrıca milyonlarca emeklimiz önümüzdeki günlerde ATM'den maaşlarını çekecekler, bazı hususlara dikkat etmelerinde fayda var. Yanımızda ıslak mendil götürelim ve dokunacağımız yerleri silelim. Sonrasında da elimizi yüzümüze dokundurmadan uygun şekilde yıkayalım."

Genç Kızılay gönüllüleri, Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs hakkındaki bilgilendirme çalışmalarına da devam ederek, hijyen temelli farkındalık çalışması yürütüp vatandaşlara virüsten korunmak için gerekli önlemler hakkında bilgi veriyor.

Kızılay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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