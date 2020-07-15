Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret... - Son Dakika

Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret...

Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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