Genç Kızılay Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Genç Kızılay Topluluk Başkanı Gamze Gezinir, dağıtım sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinlikleri gerçekleşirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

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