Genç Kızılay Karabük gönüllülerinden esnaf ve vatandaşa kandil simidi ikramı - Son Dakika

Genç Kızılay Karabük gönüllüleri Regaip Kandili sebebiyle Karabük'te esnaf ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Karabük'te daha önce sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet ve sağlık personellerine sıcak çorba ikramı, esnafa ve vatandaşlara maske dağıtımı gibi sosyal etkinlikler yapan Genç Kızılay Karabük gönüllüleri, Regaip Kandili olması vesilesi ile Karabük'te esnaf ve vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Etkinliklerin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Genç Kızılay Karabük Başkanı Ömer Çölova, "Genç Kızılay Karabük olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Regaip Kandilimizi kutluyor, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KARABÜK