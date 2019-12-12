Genç Kızılay Kulübü üyelerine eğitim verildi - Son Dakika

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Genç Kızılay Kulübü üyelerine afet öncesi ve sonrası eğitimleri verildi.



Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, bu tür eğitimlerin sürekli yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti. Demirel, "Genç Kızılay Kulübü üyelerine afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla temel afet bilinci ve yangın konularında eğitim verildi. Eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK