Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
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Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi

14.09.2021 07:49
Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi

Pandemi sebebiyle bir süredir eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Genç Kızılay Selçuklu Şubesi güzel bir adım attı.

Pandemi sebebiyle bir süredir eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Genç Kızılay Selçuklu Şubesi güzel bir adım attı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen Kızılaycılar, belirledikleri öğrenciler için kırtasiye malzemelerinden bir set hazırladı. Hazırlanan setler Genç Kızılay Selçuklu gönülleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

"İnsanlara köprü olmaktan övünç duyuyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Genç Kızılay Selçuklu Başkanı Ömer Topaç, "Genç Kızılay Selçuklu Birimi olarak yetim ve ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizin taleplerini aldık aldığımız ilk talepte Yönetimimiz ve gönüllülerimizle istişare ederek talep aldığımız günün ertesi günü kollarımızı sıvayarak işe koyulduk ve 360 aile tespit edip iletişime geçtik ve akabinde Genç Gönüllülerimizle üç gün art arda süren kırtasiye ve okul forma dağıtımını bitirdik. 'Okula Dönüş' kampanyamızda 360 öğrenci kardeşimizin yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmak paha biçilmez. Biz gönüllüler rengini bayrağımızdan alan hilalin altında insanlara köprü olmaktan övünç duyuyoruz. Genç Kızılay Selçuklu olarak amacımız yaptığımız projelerde insanlara sadece gıda ve temel ihtiyaç götürmek değil. İnsanlara ve çocuklara yüzlerinde göğsümüzü gererek giydiğimiz yeleklerimizin üzerinde taşıdığımız hilali çocukların ve insanların dudaklarında tebessüme dönüştüğünü görmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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Selçuklu, Pandemi, Okul, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi - Son Dakika


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