Genç Kızılay tarafından Başkentte hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, Yenimahalle ilçesinde hatıra ormanı oluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hatıra ormanının oluşturulması için Genç Kızılay'a tahsis edilen Yenimahalle ilçesindeki alanda program düzenlendi.

Burada konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Naci Yorulmaz, hatıra ormanına katkılarından dolayı Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Genç Kızılay gönüllülerini de tebrik eden ve gençlerin çevre bilincine sahip olmasının gelecek nesiller için önemini vurgulayan Yorulmaz, "Bugün 1084 fidanı toprakla buluşturarak gelecek nesillere bir nefes olmak istiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, ormanları korumak ve geliştirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de yangınlar sebebiyle her yıl yaklaşık 10 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğüne dikkati çeken Özgür, bu alanların tekrar ağaçlandırıldığını söyledi.

Özgür, bunun yanı sıra her yıl ortalama 280 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Son 10 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak." bilgisini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman da yapılan görüşmelerin ardından Genç Kızılay gönüllülerinin bir bölgeyi ağaçlandırma isteklerinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erozyona uğrayan toprağın azaltılması için çalıştıklarını anlatan Karaman, "Bunun için yapabileceğimiz çalışmalardan biri, toprağı yerinde tutmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bugün dikeceğimiz fidanlar da çölleşme ve erozyonun önüne geçebilme faaliyetlerinden biridir. Bu çalışmayı yapmayı aklına getiren ve bu toprakları sahiplenmeye çalışan Genç Kızılay üyelerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özgür ve Karaman'a, Türk Kızılay gönüllüsü yeleği hediye edildi. Daha sonra Genç Kızılay Ankara gönüllüleri, Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle hatıra ormanı alanına fidan dikti.

Programda, Türk Kızılay Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Penez Şahin, Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi ve Altındağ Şube Başkanı Şükrü Can ile Genç Kızılay Ankara İl Başkanı Hilal Elif Önder de konuşma yaptı.