Son Dakika Haberleri: Genç Kızılay Teşkilatına Halk Ekmek Desteği

Genç Kızılay Teşkilatına Halk Ekmek Desteği

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği 'Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı'nda gençleri yalnız bırakmadı.

Genç Kızılay Teşkilatına Halk Ekmek Desteği, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği 'Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı'nda gençleri yalnız bırakmadı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikasının destek verdiği 'Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı'nda, göçmenlerin uyum sorunlarına yönelik çözüm önerileri, Türkiye ve dünyadaki mültecilerin yaşadıkları sorunlara yer verildi.

Keçiören Yunus Emre Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları ve Uygulama Araştırma Merkezi ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi'nin (SESRIC) ortaklığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi gençlerin yanında

Çalıştaya katılan Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, gençlerin fikirlerine ve çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, "Genç bir ekibiz ve gençlerin yaptığı çalışmaları da önemsiyoruz. Ülkemiz göç konusunda coğrafi konumu ve milletimizin bu konuya gösterdiği hassasiyet itibariyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Zorunlu göç konusunda milletimizin yapmış olduğu fedakarlıklar tüm dünya ülkelerine örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmaların ülkemizdeki yansımalarını, netice ve sonuçlarını incelemek, çalışmak, irdelemek ve gençler olarak organizasyonlar yapmak son derece önemli" dedi.

Genç Kızılaycılar, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman'a çalıştaya verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eryaman Stadı'nda Sona Doğru Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:37:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Kızılay Teşkilatına Halk Ekmek Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]