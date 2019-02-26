Son Dakika Haberleri: Genç Kızılay Topluluğu Gönüllüleri Bekliyor

Genç Kızılay Topluluğu Gönüllüleri Bekliyor

19 dakika önce

Amasya Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan öğrenci topluluklarından Genç Kızılay Topluluğu yerleşkelerde stant açarak topluluğun tanıtımını yaptı.

Genç Kızılay Topluluğu Gönüllüleri Bekliyor, System.String[]
Amasya Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan öğrenci topluluklarından Genç Kızılay Topluluğu yerleşkelerde stant açarak topluluğun tanıtımını yaptı.

Topluluğun gücünü Kızılay'ın temel ilkelerinden aldığını belirten Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Fatma Özkan, bu ilkelerin insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik olduğunu söyledi. Topluluğun amacını üniversite öğrencilerini ortak değerler etrafında birleştirmek ve farkındalık oluşturmak olarak özetleyen Fatma Özkan, Kızılay'ın sadece 'kan'dan ibaret olmadığının bilincine varılmasını istediklerini anlattı.

Genç Kızılay Topluluğunun yıl içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunduğuna değinen Özkan, huzurevi, sevgi evleri, şehit ve gazi ailelerine gidilmesinin yanı sıra sıfır atık projesine destek kapsamında atıkları toplama, sokak hayvanlarına yiyecek ve barınak temini gibi faaliyetlerde de bulunduklarını kaydetti.

Topluluk Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Galip Yücel de rotasını iyiliğe çevirmiş gönüllülerden oluşan topluluğa gönüllü öğrencilerini davet etti. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:43 Kaynak: İHA

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