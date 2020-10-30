Genç Kızılay üyeleri 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Genç Kızılay üyeleri, şehrin en işlek caddelerinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özellikle çocuklara, vatandaşlara ve esnaflara 500 adet Türk bayrağı dağıttı.

Türk Kızılay'ı Denizli Şube bünyesinde faaliyet gösteren Genç Kızılay üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı nedeniyle Denizli sokaklarında esnaf ve vatandaşlara 5 bin adet Türk Bayrağı dağıttı. Özellikle çocukların çok sevindiği Türk bayrakları coşku ile sallandı. Türk Kızılay'ı Denizli Şube

Başkanı Adem Salih Deniz, Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile bayrak dağıttıklarını ifade ederek yüzlerdeki tebessümün görülmeye değer olduğunu ifade etti. Deniz, "Pandemi nedeniyle mesafe kuralına riayet ederek dağıtım gerçekleştirdik. Hem vatandaş ve esnaflarımızın bayramlarını kutladık, hem de bizler için son derece kutsal olan Türk Bayrağını onlara hediye ettik" dedi. - DENİZLİ