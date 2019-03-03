Genç Kızılay Üyelerinden Kadına Şiddete Protesto

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Yıllar Önce Kan Bulmak İçin Mücadele Veren Kişi, Kimse Sıkıntı Yaşamasın Diye Dernek Kurdu

Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu