Genç Kızılaycılar Dan Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti

Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarını unutmadı.

Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanlığı, Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarını unutmadı. Genç Kızılaycılar İhlas Haber Ajansı (İHA)'yı ziyaret ederek, çalışanların gününü kutladı.



Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı Burhan Alkan ve Proje ve Fon Geliştirme Birimi Sorumlusu Müfide Kadıoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününde İhlas Haber Ajansı Balıkesir Temsilciliğini ziyaret ederek, çalışan gazetecilerin gününü tebrik ettiler. Genç Kızılaycılar, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balıkesir temsilcisi Bahadır Demirçeviren'e günlerini kutlayarak, plaket taktim ettiler.



Başkan Alkan yaptığı açıklamada, "İyilik yolunda ki çalışmalarımıza haberlerinde yer vererek, iyiliğin ve yardımın paylaşılmasına, çoğalmasına büyük katkılar sağlayan gazetecilerimizin gününü kutlamak üzere, İHA Balıkesir Temsilciliğimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle bizleri doğru, tarafsız ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmek büyük fedakarlıklar ile görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu - BALIKESİR

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