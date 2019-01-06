Son Dakika Haberleri: Genç Kızılaycılar Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Genç Kızılaycılar Sokak Hayvanlarını Unutmadı

38 dakika önce

Balıkesir Genç Kızılay üyesi gençler havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların imdadına yetişti.

Genç Kızılaycılar Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Balıkesir Genç Kızılay üyesi gençler havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların imdadına yetişti.

Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı Burhan Alkan ve Kızılay üyesi gençler, soğuk havaların kendisini hissettirmesiyle birlikte harekete geçtiler. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için hazırladıkları mama kaplarını ve yiyecekleri şehrin belirli noktalarına bırakan Genç Kızılaycılar, daha sonra hayvanlar ile oynayarak keyifli vakit geçirdiler.

Başkan Alkan yaptığı açıklamada, "Bu soğuk günlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için bir etkinlik yapmak istedik. Arkadaşlarımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz şehrimizin bazı noktalarına mama kaplarının içerisinde yiyecekler bıraktık. Onları bir nebze olsun doyurmak istedik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı hayvanlarımızı bu soğuk günlerde korumaya ve gözetmeye davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Kızılay, Balıkesir, Genç, Yaşam
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