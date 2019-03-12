Genç Kızılaycılar Yüreklere Dokundu
1 saat önce
FMV Işık Üniversitesi Kızılay Kulübü öğrencileri, "Umuda Yolculuk Projesi" kapsamında, Adana'nın Kürkçüler Mahellesindeki Kürkçüler İlkokuluna iyilik eli uzattılar.
Okulun bina tadilatını, kütüphane tefrişatını gerçekleştiren öğrenciler, ihtiyaç sahibi ögrencilere giyim yardımı da yaptılar.
Açılış törenine ise Türk Kızılay Adana Şube Baskanı Ramazan Saygılı,Okul Müdürü Kerem Ordu , Türk Kızılay Istanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi İrem Yılmazcan, FMV Işık Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü Başkanı Furkan Sezer ve gönüllüler katıldı.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı törende yaptığı konuşmada "Gençlerimizin gönüllü olarak gerçekleştirdikleri bu anlamlı proje için tüm üyelere teşekkür ederim. Taşramızdaki okula renk getirdiler, çocuklarımızı mutlu ettiler. Genç Kızılaycılarımızla gurur duyuyor onları tebrik ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:28 Kaynak: Bültenler
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