Genç Kızılaycılar Yüreklere Dokundu

Okulun bina tadilatını, kütüphane tefrişatını gerçekleştiren öğrenciler, ihtiyaç sahibi ögrencilere giyim yardımı da yaptılar.

Açılış törenine ise Türk Kızılay Adana Şube Baskanı Ramazan Saygılı,Okul Müdürü Kerem Ordu , Türk Kızılay Istanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi İrem Yılmazcan, FMV Işık Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü Başkanı Furkan Sezer ve gönüllüler katıldı.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı törende yaptığı konuşmada "Gençlerimizin gönüllü olarak gerçekleştirdikleri bu anlamlı proje için tüm üyelere teşekkür ederim. Taşramızdaki okula renk getirdiler, çocuklarımızı mutlu ettiler. Genç Kızılaycılarımızla gurur duyuyor onları tebrik ediyorum" dedi.