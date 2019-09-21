Son Dakika Haberleri: Genç kızın 6'ncı kattan atlama anı kamerada
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Genç kızın 6'ncı kattan atlama anı kamerada

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çıktığı 7 katlı bir binanın 6'ncı katından atlayan Çiğdem K. (21), ağır yaralandı.

Genç kızın 6'ncı kattan atlama anı kamerada, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çıktığı 7 katlı bir  binanın 6'ncı katından atlayan Çiğdem K. (21), ağır yaralandı. Genç kızın atlama anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Çiğdem K., cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6'ncı katına çıkarak atlamak istedi. Genç kızı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Çiğdem K., çevredekilerin ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin çığlıkları arasında beton zemine düşen Çiğdem K,. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Çiğdem K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Genç kızın atlama anı ise olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Viranşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:48 Kaynak: DHA
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