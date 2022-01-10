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7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

10.01.2022 11:57

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memurunun evinde 7'nci kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar'ın hayati tehlikesi devam ederken, olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memurunun evinde 7'nci kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar'ın hayati tehlikesi devam ederken, olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Şahıs ifadesinde, alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedef Nur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedef Nur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Öte yandan genç kızın okul ve sınıf arkadaşları hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri evde bulunan ikisi polis, biri kız 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise hem evde hem de genç kızın düştüğü yerde geniş çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına bulunan 3 kişiyle ilgili tahkikatın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedef Bur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedef Nur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü. O.Ç. ve E.Ş.'nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedef Nur Çağları'yı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

(Mustafa Taşören - Cihan Atik/ İHA)

7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

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Polis Memuru, Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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