Son Dakika Haberleri: Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı

43 dakika önce

Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı Derste hayatını kaybeden Emine öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı Cenaze töreninde Emine Öğretmenin kızı, uzun süre tabuta sarılıp 'annem' diyerek gözyaşı döktüANTALYA - Antalya'da dersteyken rahatsızlanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki...

Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı

Derste hayatını kaybeden Emine öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Emine Öğretmenin kızı, uzun süre tabuta sarılıp 'annem' diyerek gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da dersteyken rahatsızlanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki Emine Neslihan Ölmez son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Emine öğretmenin kızı Yaren'in tabuta sarılarak 'annem' feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görev yapan 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dersinden çıkıp okul idaresine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Dinlenmeye alınan Emine Neslihan Ölmez, fenalaştı. Meslektaşları tarafından çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Ölmez, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


Gözyaşları sel oldu

Otopsiye kaldırılan Ölmez'in cenazesi için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Talihsiz öğretmenin son yolculuğunda annesi Beyhan Ölmez, eski eşi Selçuk Güleç, kızı Yaren Güleç, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğretmenler ve sevenleri yalnız bırakmadı. Törende, ek kızları Yaren'in annesinin tabutuna sarılarak 'annem' feryatları yürekleri dağladı. Genç kızın bu feryatları sonrası törene katılanlar gözyaşlarına engel olamadı. Törende, Ölmez'in eski eşi Selçuk Güleç de ayakta durmakta zorlandı.

Üzerine Türk Bayrağı konulan Ölmez'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Varsak Mezarlığı'na götürüldü.

Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası: Müdür 7 öğrenciyi sopa kırılıncaya kadar dövdü
91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]