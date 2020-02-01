Genç kızın çantasını zorla alıp kaçtı polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın çantasını zorla alıp kaçtı polisten kaçamadı - Son Dakika

Genç kızın çantasını zorla alıp kaçtı polisten kaçamadı

18 dakika önce

Adana'da kaldırımdan yürüyen bir genç kızın çantasını kolundan çekerek alıp kaçan zanlı, kısa sürede yakalandı.

Genç kızın çantasını zorla alıp kaçtı polisten kaçamadı, System.String[]

Adana'da kaldırımdan yürüyen bir genç kızın çantasını kolundan çekerek alıp kaçan zanlı, kısa sürede yakalandı. Kap kaç anı saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Fatma Zeren T. (22) ile arkadaşı Simge Ç. (21) kaldırımda yaya olarak giderken arkasından yaklaşan Rahim B. (19), Fatma Zerin T.'nin kolundaki çantayı alıp kaçmak istedi. Genç kız, bir süre direndi ancak zanlı, çantayı çekip kızın kolundan alıp kaçtı. Zeren T ve arkadaşının çığlık atıp zanlının arkasından koşması üzerine çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Saniye saniye görüntülenen kapkaç vakasının ardından hıza olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçış yönünde yaptığı araştırmada İ.Ç.'nin (16) sürdüğü motosiklet ile olay yerine geldiğini genç kızı görünce motosikletten inip takip etmeye başladığını tespit etti. Bir süre sonra da iki zanlıyı da yakaladı. Yaşı küçük olan şahıs, çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken diğer zanlı sorgulanmak üzere emniyet götürüldü. İçinde telefon ve para olan çanta ise genç kıza teslim edildi.


Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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