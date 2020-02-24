Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

ADANA'da, 14 Şubat'ta seyyar satıcıdan çiçek alan Ümmü Gülsüm Y.'nin (20) montunun cebindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

ADANA'da, 14 Şubat'ta seyyar satıcıdan çiçek alan Ümmü Gülsüm Y.'nin (20) montunun cebindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Olay, Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcıdan çiçek alan Ümmü Gülsüm Y.'yi gören hırsızlar, genç kızın montunun cebine elini sokup, cep telefonunu aldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığı fark eden Ümmü Gülsüm Y., polisi aradı. Bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan Murat S. (21) ve Zeki A. (20), yakalandı. Şüphelilerden Zeki A.'nın denetimli serbestlikle açık cezaevinden 1 ay önce çıktığı öğrenildi. Çaldıkları cep telefonunu 500 liraya satan şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Bulunan cep telefonu, sahibine teslim edildi.


Ümmü Gülsüm, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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