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Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çürüttü! Trafik tartışmasında ateş etmiş - Son Dakika

Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çürüttü! Trafik tartışmasında ateş etmiş

01.10.2021 07:27

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; 40 yaşındaki adamı, kendine sürekli arkadaşlık teklif ettiği için vurduğunu öne sürülen 19 yaşındaki kadının saldırıyı bir trafik kazasında yaşadıkları tartışmadan sonra gerçekleştirdiği öğrenildi. Kaza anları ve kadının elinde tabancayla asansöre binmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Seyrantepe Barbaros Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Esra V., yaşanan bir tartışmanın ardından 40 yaşındaki Bülent D.'yi tabancayla sol bacağından yaraladı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent D. burada tedavi altına alındı.

"SÜREKLİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN VURDUM" DEDİ, SERBEST KALDI

Saldırının ardından kaçan Esra V., bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde Bülent D.'yi kendisine sürekli arkadaşlık teklifi yaptığı için vurduğunu iddia eden Esra V., çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Genç kızın cinayet savunmasını kamera çökertti!

TRAFİK KAZASI SONRASI TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Esra V.'nin, Bülent D.'yi kendisine sürekli arkadaşlık teklifi yaptığı için vurduğunu iddia etmesine rağmen birbirlerini tanımadıkları ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışma ve silahlı saldırının, Esra V.'nin motosikletle Bülent D.'nin otomobiline çarpması sonucu yaşanan trafik kazası sonrası gerçekleştiği öğrenildi. İddiaya göre, Bülent D., eşi ve çocuklarıyla birlikte, ziyaretlerine geldiği kayınvalidesinin oturduğu siteye otomobiliyle giriş yaptığı sırada, yokuş aşağı inen Esra V.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. İki sürücü kendi aralarında anlaşırken, Bülent D. siteye girmek için yoluna devam etti. Bülent D., kayınvalidesinin oturduğu binanın önünde aracını park ettiği sırada bu kez Esra V.'nin annesi yanına geldi. Anne V. ile Bülent D. karşılıklı konuşurken aralarında tartışma çıktı. Sitenin güvenlik görevlileri ile diğer sakinlerin araya girmesinin ardından tartışma büyümeden sona erdi.

Genç kızın cinayet savunmasını kamera çökertti!

"ANNEME NASIL BAĞIRIRSIN" DİYEREK ATEŞ ETTİ

Bülent D., kayınvalidesinin oturduğu daireye çıkarken, Esra V. bir arkadaşını yanına alarak motosikletle siteden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar siteye gelen Esra V., telefonla aradığı Bülent D.'den bina önüne gelmesini istedi. Teklifi reddedilen Esra V., binaya girerek Bülent D.'nin kayınvalidesinin oturduğu kata çıktı. Esra V., dairenin önünde kendisini bekleyen D.'yi görünce, 'sen benim anneme nasıl bağırırsın' diyerek belinden çıkardığı tabancayla bir el ateş etti. Bülent D., kurşunun sol bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası yardıma giden site güvenlik görevlisi Hüseyin Demir "Burada tacizlik bir olay olmadı, görmedim. Yalan da söylemenin bir anlamı yok. Sadece 'motorun bir şeyi yok filan dediler' aralarında. Kız da 'ben yaptıracağım arabanı' dedi. 'Tamam kardeşim' dedi aracına vurulan arkadaş, 'cana gelmesin' dedi. Çıktılar oraya gittiler. Sonra orada münakaşa oluyor. Eve gidiyor. Olayı gerçekleştiriyor. Olay bundan ibaret. Taciz ben göremedim burada. Sonra burada durdurdum tekrar konuştum. 'Yapmayın komşuyuz burada' dedim. Olay bu. Binanın içinde vuruyor, kaçıyor ve gidiyor" diye konuştu.

Genç kızın cinayet savunmasını kamera çökertti!

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Trafik kazası ve sonrasında yaşanılanlar olayın gerçekleştiği sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bülent D., otomobiliyle sitenin giriş kapısına yöneldiği sırada, yokuş aşağı inen Esra V.'nin kullandığı motosikletin araca çarptığı görülüyor. İki sürücü bir süre konuştuktan sonra ayrılıyor. Bir süre sonra Esra V. motosikletle siteye tekrar giriş yapıyor. Asansörün önünde belindeki tabancayı çıkarıp kontrol eden V. ardından Bülent D.'nin bulunduğu kata çıkıyor.

Genç kızın cinayet savunmasını kamera çökertti!
Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çürüttü! Trafik tartışmasında ateş etmiş

Münir Karaloğlu, Polis, Pazar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çürüttü! Trafik tartışmasında ateş etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çürüttü! Trafik tartışmasında ateş etmiş - Son Dakika
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