Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu - Son Dakika
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Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu

23.03.2022 17:17
Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu

AĞRI'da Rabia Özmen'in (23) minibüs içerisinde düşürdüğü ve içinde 100 bin liralık döviz ile altın bulunan çanta, belediye ekipleri tarafından araç kameraları izlenerek bulundu.

AĞRI'da Rabia Özmen'in (23) minibüs içerisinde düşürdüğü ve içinde 100 bin liralık döviz ile altın bulunan çanta, belediye ekipleri tarafından araç kameraları izlenerek bulundu.

Ağrı'da yaşayan Rabia Özmen, içerisinde altın ve döviz bulunan çantasını kaybetti. Evinde bir süre çantasını aradıktan sonra sonuç alamayan Özmen, en son şehir içi yolcu minibüsüne bindiğini hatırlayınca Ağrı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ekiplere olayı anlatan Rabia Özmen, çantayı araçta düşürmüş olabileceğini belirterek yardım istedi. Genç kızın talebi üzerine şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin içerisindeki kameralar, ekipler tarafından incelemeye alındı. Görevliler, genç kızın çantasını düşürdüğü minibüsü tespit etti. İçerisinde bilezik, küpe, yüzük gibi takıların yanı sıra döviz bulunan çanta minibüste bulunarak, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç tarafından Rabia Özmen'e teslim edildi. Kaybettiği için büyük üzüntü duyduğu takı ve dövizin bulunmasına çok sevindiğini söyleyen Özmen, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu
Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu
Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu
Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu
YORUMLAR
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Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı

Minibüs, Tragger, Döviz, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu - Son Dakika


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