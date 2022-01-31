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Genç kızın erken uyanması faciayı önledi - Son Dakika

Genç kızın erken uyanması faciayı önledi

31.01.2022 20:09

Genç kızın erken uyanması faciayı önledi Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi.

Genç kızın erken uyanması faciayı önledi

Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi. Ablasının evinde misafir olan genç kızın erken uyanması sonucu facianın eşiğinden dönülürken Alaşehir'de ilk tedavileri yapılan aynı aileden 4 kişi Manisa'ya sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. Olay Alaşehir'in Beşeylül Mahallesi Reddi İlhak Caddesinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Hamza Akın ve eşi Emine Akın evlerinde misafir olan kayınvalide Yıldız Bozca ve baldız Fatma Bozca ile birlikte akşam geç saatlere kadar oturdu. Sabah saat 07.30 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetiyle uyanan 20 yaşındaki Fatma Bozca zehirlenme olabileceğini düşünerek annesine ve misafir olarak geldikleri ablasına seslendi. Annesi, ablası ve eniştesinde de aynı şikayetlerin olması üzerine daha iyi durumda olan Hamza Akın 112 ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri sobadan sızan karbonmomoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 4 kişiyi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk tedavileri yapılan 4 kişi Manisa Spilos Oksijen Merkezine sevk edildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Genç kızın erken uyanması faciayı önledi
Genç kızın erken uyanması faciayı önledi
Genç kızın erken uyanması faciayı önledi

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Alaşehir, Manisa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın erken uyanması faciayı önledi - Son Dakika


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