Genç kızın hayatı Cemil Meriç'te değişti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenci Beyza Türedi, alışveriş zincirlerinden birinde işe başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz yaşam Merkezi'nin öğrencilerinden 22 yaşındaki Beyza Türedi, müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, değerler eğitimi, akademik dersler, bahçecilik, bireysel eğitim, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim aldı. Her geçen gün kişisel gelişimine katkıda bulunan Türedi, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen E- KPSS kursuna da devam eden Beyza Türedi, sınavdan iyi derece bir puan almıştı. Aynı zamanda KOÜSEM- İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan meslek edindirme kurslarından aşçı çırağı sertifika programını da tamamlayarak, belgesini almaya hak kazandı. Türedi, aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek, iş sahibi oldu.

"Kızımın hayatı değişti"

Beyza Türedi'nin gelişimini yakından takip eden annesi Zeynep Türedi, "Beyza evde çok mutlu bir çocuktu ve gelişime açıktı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin gelişimsel olarak katkıları azımsanmayacak derecede çok önemli ve gözle görülür şekilde oldu. Kuruma başladığı günden beri yaşadığı değişimler bizleri gerçekten çok mutlu etti. Burada aldığı eğitimlerle yaşadığı değişim ve gelişim sayesinde en iyi marketler zincirlerinden birinde işe başladı. Allah razı olsun, kızımın hayatını değiştiren herkesten ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden" dedi.

19 özel öğrenci iş sahibi oldu

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi,17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan yaşam merkezi, mesleki ve sanatsal atölyeler, sosyal ve kültürel geziler, sportif faaliyetlerle engelli bireylerin kişisel gelişimine, sosyal hayata ve işgücü piyasasına katılımına destek olunuyor. Merkezde bu zamana kadar 19 özel öğrenci iş sahibi oldu. - KOCAELİ