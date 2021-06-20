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Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış - Son Dakika

Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış

20.06.2021 13:34

Antalya'da eski erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin elinde olduğunu belirtip S.B.'den 10 bin TL isteyen Mesut A. yakayı ele verdi. S.B'yi 50'ye yakın ankesörlü telefondan aradığı öğrenilen Mesut A. polisteki ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Kepez ilçesinde yaşayan S.B. bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B. geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirtip 10 bin TL istediğini söyledi.

HER GÜN DEFALARCA KEZ ARAMIŞ

S.B. aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belirtti. Aramalar devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B., bir aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücü kalmadığını dile getirdi.

50'YE YAKIN ANKESÖRLÜ TELEFON KULLANMIŞ

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.B.'yi arayıp 10 bin TL isteyen kişinin Mesut A. olduğunu belirledi. Mesut A.'nın, S.B.'yi 50'ye yakın ankesörlü telefonla aradığını tespit eden polis, şüpheliyidün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Savcılık talimatıyla Mesut A.'nın telefonuna el konulurken, yapılan ön incelemede S.B.'ye ait olduğu ifade edilen görüntülere ulaşılamadı, Mesut A.'nın S.B.'yle herhangi bir bağlantısının olmadığı da belirlendi.

İDDİALARI KABUL ETTİ

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mesut A.'nın ifadesinde, yöneltilen suçlamaları ve S.B.'den 10 bin TL istediğini kabul ettiği öğrenildi. Mesut A., işlemlerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış

Türk Lirası, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış - Son Dakika


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