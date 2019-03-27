Son Dakika Haberleri: Genç Kızın İç Çamaşırında 275 Gram Eroin Ele Geçirildi

Genç Kızın İç Çamaşırında 275 Gram Eroin Ele Geçirildi

4 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iç çamaşırında 275 gram eroin ele geçirilen üniversite öğrencisi genç kız ile 2 kişi gözaltına alındı.

Genç Kızın İç Çamaşırında 275 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iç çamaşırında 275 gram eroin ele geçirilen üniversite öğrencisi genç kız ile 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Antalya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün saat 04.00 sıralarında ilçe girişinde önlem aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durduran polis, S.A., E.K. ve S.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden üniversite öğrencisi olduğu belirlenen S.E.'nin iç çamaşırında 5'er gramlık poşetler içinde toplam 275 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve E.K., tutuklanırken, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:59 Kaynak: DHA

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