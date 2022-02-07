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Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi - Son Dakika

Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi

07.02.2022 10:58

Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu sebebiyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde okula giden Aslı Gizem U'ya, yolda giderken hiç tanımadığı Özcan Mercan yerden aldığı taşı kafasına vurdu.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu.O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Özcan Mercan'ı yakaladı.

İŞSİZLİĞİNİ BAHANE ETTİ

Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Kazım Karabekir, Eyüpsultan, İstanbul, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi - Son Dakika
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