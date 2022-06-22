Genç kızın 'kapkaç' iddiası asılsız çıktı - Son Dakika
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Genç kızın 'kapkaç' iddiası asılsız çıktı

22.06.2022 10:13
Genç kızın 'kapkaç' iddiası asılsız çıktı

Samsun'da bir genç kızın, 'ATM'den çektiği 6 bin lirayı sayarken kapkaç yöntemiyle çalındığı' iddiası asılsız çıktı.

Samsun'da bir genç kızın, 'ATM'den çektiği 6 bin lirayı sayarken kapkaç yöntemiyle çalındığı' iddiası asılsız çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira para çekip, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde kumsalda saymaya başladığını, bu sırada bir kişinin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle parasını elinden alıp kaçtığını iddia etmişti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmada, genç kızın hırsızlıkla suçladığı G.D.'nin erkek arkadaşı olduğu, birlikte alışveriş merkezinde alışveriş yaptıkları, paranın bir kısmını da kendisinin erkek arkadaşına verdiği ortaya çıktı. Ailesinden korktuğu için polise yalan beyanda bulunduğu, adı geçen bayan şahsın kapkaça uğramadığı tespit edildi. Genç kız hakkında 'suç uydurmak'tan adli işlem yapıldı.

Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında, sosyal medya hesaplarında geçen 'Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı. Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.'nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı' şeklindeki haberle ilgili olarak, ekiplerimiz tarafından 21 Haziran 2022 tarihinde yapılan detaylı incelemede, F.D. isimli bayan şahsın yanında 18-20 yaşlarında G.D. isimli erkek şahıs olduğu, el ele tutuşarak gezdiği, alışveriş merkezinde alışveriş yaptıkları, paranın bir kısmını da erkek arkadaşına verdiği, ailesinden korktuğu içinde polise bu şekilde yalan beyanda bulunduğu, adı geçen bayan şahsın kapkaça uğramadığı tespit edilmiş olup, hakkında suç uydurmaktan adli işlem yapılmıştır" denildi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı Samsun'da sahilde ceset bulundu Samsun'da sahilde ceset bulundu Samsun'da gasbedildiğini iddia eden genç kızın yalan beyanda bulunduğu belirlendi Samsun'da gasbedildiğini iddia eden genç kızın yalan beyanda bulunduğu belirlendi
Kaynak: İHA

alışveriş, Samsun, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın 'kapkaç' iddiası asılsız çıktı - Son Dakika

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