Genç kızın öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Genç kızın öldüğü kaza kamerada

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil genç kıza çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savruldu. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. HAYATINI KAYBETTİ Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (Mehmet Basmacı/İHA)

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